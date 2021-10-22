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В Себеже перенесли автобусную остановку

Остановку Почтовую в Себеже перенесли. Фото газеты Призыв

Автобусная остановка Почтовая в Себеже переместилась с опасного поворота к озеру. О этом сообщил корреспондент газеты «Призыв».


Это стоило многодневного кропотливого труда работников ООО «ДСК – Себеж». Насыпь готовилась заранее. Когда обочина уплотнилась, начались работы по переносу остановки, прокладке тротуара. Успели до сезона дождей.

Перенесена остановка, новый отрезок тротуара соединил сделанные ранее участки, и теперь можно безопасно идти до самого ж/д вокзала.

Для этого пришлось перенести опоры линии электропередач, провести работы по расширению дорожного полотна. Для удобства жителей обустроены водосливы, сделаны спуски к домам, исчезла большая лужа недалеко от Почтового переулка.
 

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