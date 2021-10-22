Музей городского здравоохранения в Великих Луках отметил свое 30-летие

22:33, 22 октября 2021, ПАИ

Музей городского здравоохранения отметил свое 30-летие, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Судьба этого ведомственного музея необычна и не так проста. Его создатель – кандидат медицинских наук, ветеран войны Михаил Максимович Кобелев, чье 100-летие со дня рождения медицинская общественность почтит через месяц, приложил огромные усилия, чтобы увековечить память о великолукских врачах, фельдшерах, медсестрах, чтобы история развития здравоохранения города была запечатлена наглядно.



Поэтому и тема очередного заседания краеведов и историков – «Великолукское здравоохранение в прошлом и настоящем» была выбрана неслучайно, а заседание «круглого стола» на этот раз проходило в стенах медицинского колледжа, где с 2015 года размещается и сам уникальный музей.



«Общение – это залог интеллектуального развития людей», – сказал, приветствуя гостей колледжа, его директор, заслуженный учитель России Александр Шулаев. – Думаю, что все те, кто сегодня тесно связан с общественной жизнью, здоровьем и образованием, знают, что стоит за таким явлением, как «COVID-19», который нанес серьезный удар по цивилизации и направлен на разобщенность людей. Поэтому такая конференция в городе воинской славы, в центре Православия, там, где знают, что такое милосердие, там, где всегда главными оставались люди дела, говорит лишь об одном: мы не имеем права забывать о тех, кто трудился ради процветания Великих Лук. В частности, о наших работниках здравоохранения».



Им, людям в белых халатах, всегда оказывающимся в тяжелые для страны времена на передовых рубежах, и было посвящено девять по-своему интересных сообщений.