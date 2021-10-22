В Калужской области скорая ехала к больному с инсультом семь часов

23:42, 22 октября 2021, ПАИ

В Калужской области в правоохранительные органы обратились родственники журналиста телекомпании «Ника» Константина Кисова, у которого в сентябре случился инсульт. К пациенту вызвали скорую помощь, но ехала она семь часов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на следственное управление следственного комитета России по региону. В итоге журналиста доставили в больницу, но он скончался.

По одной из версий следователей, смерть Кисова могла наступить вследствие ненадлежащего исполнения своих задач медицинскими сотрудниками. Уголовное дело завели по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Следователи проводят экспертизы. По результатам расследования они дадут оценку действиям врачей.