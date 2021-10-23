О Москве, деньгах, зарплатах и известных псковичах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:51, 23 октября 2021, ПАИ

Приветствую вас, дорогие полуночники! И снова на сайте Псковского агентства информации "Хороший дайджест", в котором нет места плохим новостям.

- Будете у нас на Колыме...

- Нет, уж лучше вы - к нам!

В России назвали регионы с самой высокой зарплатой. Самую высокую среднюю зарплату получают жители ЯНАО – 143 тысячи рублей, Чукотки – 132 тысячи, Магаданской области – 118 тысяч, Камчатки – 107 тысяч и Москвы – 105,2 тысячи рублей. Не в деньгах счастье, а в их количестве.

После объявления о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября вдвое выросли продажи путевок в Турцию и на Мальдивы, в Египет – на 30%. Людей попросили сидеть дома, но некоторые решили уехать из страны. Правильно! Берегите природу — отдыхайте в Турции!

Но если говорить о туризме, то и мы не лыком шиты!

Москве присуждены две награды в сфере туризма на европейском этапе конкурса World Travel Awards. Российская столица победила в номинации «Лучшее туристическое направление в Европе. Город», обойдя Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венецию и Вену. Премия в номинации «Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма» досталась комитету по туризму города Москвы. Да, Москва - это отдельная планета. Говорят, что москвичи настолько богатые, что выбрасывают одноразовые маски после пятой стирки.

А ещё они бескорыстно помогают жителям глубинки. Московский блогер Елена Тришина при помощи подписчиков собрала деньги и купила квартиру пенсионерке Светлане Черновой из Омска. 35 лет женщина жила в приспособленной под жилище цистерне. Когда-то она проживала в заводском общежитии, но после закрытия предприятия женщине пришлось переехать в бытовку без воды, тепла и электричества. Зимой она отапливала помещение буржуйкой. Как блогеры собирали деньги, читайте на сайте Псковского агентства информации.

Документальный фильм режиссёра из Пскова Никиты Ефимова «Начальник отряда» (в английской версии «Strict Regime») вошел в программу канадского фестиваля Montreal International Documentary Festival (RIDM). Ранее сообщалось, что эта картина вошла в число победителей конкурса среднеметражных фильмов фестиваля Visions du Réel, проходящего в Швейцарии. Есть такие псковичи, которые своим талантом и способностями обнимают шар земной.

И ещё один пример. Пскович Алексей Захаров выиграл золотую медаль в категории до 14 лет в детском первенстве Старого Света по шахматам, которое прошло по гибридной системе. Чемпион Европы в 14 лет - это вам не хухры мухры! Гордость берёт за таких людей, а ведь они рядом с нами.

Напоследок, перенесёмся в Японию. Там произошёл казусный случай. Чиновник находился на больничном и писал романы. А законы Японии запрещают чиновникам совмещать госслужбу с другой работой. В общем, чиновника турнули с тёплого места на целых полгода, а он решил совсем уйти.. Вы спросите меня, чем же эта новость хороша? А тем, что японец опубликовал свои произведения и заработал 28 тысяч долларов. Вот уж, действительно, не знаешь, где найдёшь, где потеряешь...

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!



