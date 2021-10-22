Спрос на путевки в Турцию вырос вдвое из-за нерабочих дней

09:43, 22 октября 2021, ПАИ

После объявления о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября вдвое выросли продажи путевок в Турцию и на Мальдивы, в Египет – на 30%, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Tez Tour.

К концу предыдущего дня спрос на поездки в Турцию мог увеличиться уже на 300%. Бронирования по другим заграничным направлениям поступают к туроператору в плановом объеме без существенных изменений.

О 20-процентном росте продаж за сутки сообщили в компании «Интурист». Спросом там пользуются Турция, Египет и ОАЭ. После объявления нерабочего периода в начале ноября россияне стали покупать туры не на четыре дня, а уже на неделю.

Поездки на ноябрьские праздники туристы бронировали до объявления нерабочей недели, поскольку это период школьных каникул, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Но объявление нерабочих дней вызвало всплеск интереса к путешествиям за рубеж.

Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. О грядущих ограничениях рассказал жителям Псковской области губернатор Михаил Ведерников.

Напомним, псковский аэропорт получил разрешение на прием рейсов из Турции, Египта и Белоруссии.