Блогеры купили квартиру омской пенсионерке, живущей в бочке

13:34, 22 октября 2021, ПАИ

Московский блогер Елена Тришина при помощи подписчиков собрала деньги и купила квартиру пенсионерке Светлане Черновой из Омска. 35 лет женщина жила в приспособленной под жилище цистерне, сообщает ТАСС.

Когда-то она проживала в заводском общежитии, но после закрытия предприятия женщине пришлось переехать в бытовку без воды, тепла и электричества. Зимой она отапливала помещение буржуйкой.

Как только в СМИ появилась информации о пенсионерке, живущей в ненадлежащих условиях, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить и доложить об возможных нарушениях прав пожилой гражданки. В мэрии Омска заявили, что женщина стоит в очереди на жилье с 2002 года и находится сейчас на 11 221-м месте. Никаких жилищных льгот у неё нет.

Блогер Елена Тришина решила организовать сбор денег, чтобы помочь пенсионерке. В итоге удалось собрать средства не только на покупку квартиры, но и на приобретение мебели и техники — в общей сложности более 2,3 млн рублей. Кредит в размере 35 тыс. рублей, который пенсионерка брала зимой на покупку газового котла, изъявил желание погасить новосибирский блогер. «Квартира очень хорошая, теплая, уютная, с ремонтом. В доме постройки 2012 года, рядом березовая роща, и все магазины под рукой!» - написала Елена Тришина на своей странице в Instagram.

«Все, у меня теперь своя квартира. Сейчас здесь нахожусь. Все очень нравится, и на улицу вид хороший. Спасибо всем, кто помог! У себя [из бытовки] ничего забирать не буду», - поделилась Светлана Чернова.