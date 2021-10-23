День работников рекламы отмечают в России

09:00, 23 октября 2021, ПАИ

23 октября отмечают профессиональный праздник всех составителей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков России, пишет calend.ru.

Праздник отмечается с 1994 года и за время существования успел стать весомым поводом поговорить о том, какое место в нашей жизни занимает реклама.

Слово «реклама» произошло от латинского reclamare — выкрикивать. У древних римлян торжественные процессии, завершающие триумфальные события, включали элементы рекламы: хвалебные речи, демонстрацию добытых в сражениях трофеев.

Сегодняшняя реклама – сложная наука. На продвижение товаров и услуг тратятся огромные суммы денег. Но цель у рекламы осталась та же — выделять товар среди конкурентов, «раскручивать» его и увеличивать продажи.

Кстати, российское PR-сообщество имеет свой собственный профессиональный праздник, который отмечает ежегодно 28 июля.