Пешеходный переход появился возле памятника «Зарождение Знамени Победы» в Идрице

09:31, 23 октября 2021, ПАИ

«Псковавтодор» сделал возле парка с памятником «Зарождение Знамени Победы» в Идрице пешеходный переход через трассу. Об этом в своём Instagram-аккаунте рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам губернатора, пешеходный переход был сделан для того, чтобы жители могли пройти к парку и обратно.

Михаил Ведерников рассказал, что на следующей неделе в Идрицу доставят оставшиеся, самые крупные части памятника. После их установки останется залить бетонное основание и завершить благоустройство.

Сбор средств на создание мемориала начался в мае по инициативе Михаила Ведерникова при поддержке благотворительного фонда развития «Святой равноапостольной княгини Ольги». 23 августа известная российская певица Ольга Кормухина выступила в Зелёном театре Пскова с благотворительным концертом – все средства с билетов пошли на создание мемориала «Зарождение Знамени Победы».

Макет памятного знака был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса. Памятник будет высотой с шестиэтажный дом.

1 мая 1945 года название посёлка Идрица в Себежском районе вошло в мировую историю, когда штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизии был водружён на крышу здания Рейхстага в Берлине.