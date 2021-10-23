Международный день снежного барса отмечается сегодня

10:38, 23 октября 2021, ПАИ

23 октября отмечается международный день снежного барса. Начало нового праздника было положено в октябре 2013 года на всемирном форуме по сохранению снежного барса в Бишкеке, пишет calend.ru.

Снежный барс или снежный леопард известен иначе как ирбис. Это животное занесено в Красную книгу по причине малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Охота на снежного барса запрещена во всех странах, где он обитает.

Хищник обитает в высокогорных районах Центральной Азии. Контроль за численностью популяции редкого животного осуществляется в странах, территории которых захватывают среду обитания ирбиса, в том числе посредством фотоловушек, в связи с крайней осторожностью этой дикой кошки.

Многие общественные деятели, а также деятели культуры и искусства выступают в поддержку усилий мирового сообщества на поприще защиты животного мира.