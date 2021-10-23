Мастер-классы по воркауту проводят для молодежи в Псковской области

11:02, 23 октября 2021, ПАИ

В Псковской области в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» стартовал цикл образовательных программ, направленных личностный рост, развитие лидерских качеств, а также мастер-классы по воркауту в формате онлайн с молодежью. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

В мероприятии принимают участие воспитанники школ, работающая молодежь от 14 до 35 лет, воркаут-сообщества, а также Невельский, Себежский, Новоржевский, Пыталовский, Стругокрасненской, Гдовский районы, Псков и Великие Луки.

Для участников проекта разработана бесплатная тренировочная программа из курса видео тренировок по воркауту, по которой ребята смогут заниматься в удобное время, как на воркаут-площадках в регионе, так и на любой спортивной площадке.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке администрации Псковской области и проектного офиса «Команда 2018».