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Общество

150 путешествующих по «Серебряному маршруту» туристов приехали в Псков

Фото здесь и далее предоставил Туристский информационный центр Псковской области

Туристский информационный центр Псковской области встретил 150 туристов, которые путешествуют по «Серебряному маршруту». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном туристском информационном центре.

Каждого туриста поприветствовали, вручили подарочные пакеты с буклетами, картой и другой полезной информацией о регионе.

Туристам, путешествующим самостоятельно, рассказали, куда пойти, чем заняться, где поесть, и где сделать лучшие кадры. Помощь ТИЦ Псковской области оказали студенты ПсковГУ.

Напомним, 15 октября начал курсировать туристический поезд «Серебряный маршрут». Состав отправляется из Москвы и делает остановки в Пскове, Великом Новгороде, Рыбинске и Ярославле. Пассажиры поезда смогут посетить обзорные экскурсии по городам маршрута, в том числе памятники древнерусского искусства, включенные в список культурного наследия ЮНЕСКО.

В Пскове в программу тура входит экскурсия по Псковскому кремлю. Туристы увидят крепость, «Псковские Помпеи», «кромской мыс» и узнают, где впервые в стране вершилось демократическое правление.

Круизный поезд запускает федеральная пассажирская компания совместно с ООО «РЖД Тур».

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