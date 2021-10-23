Вадим Нэдик: Всероссийская перепись населения сравнима с артефактами археологии

13:00, 23 октября 2021, ПАИ

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик рассказал о важности участия во Всероссийской переписи населения.

«События в жизни целой страны, такие, как перепись населения, сравнимы с артефактами археологии, но в гораздо большей степени позволяют сформировать картину общественно - социального состояния государства в определенный период его истории», - отметил Вадим Нэдик.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В этом году в масштабном статистическом мероприятии можно принять участие самостоятельно через сайт госуслуг либо дождавшись переписчика дома. Узнать его можно по уникальной накидке с логотипом Всероссийской переписи населения. Также у каждого переписчика будет официальное удостоверение.