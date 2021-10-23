Система QR-кодов внедряется в читальных залах Госархива с 8 ноября

15:07, 23 октября 2021, ПАИ

В Instagram-аккаунте Государственного архива Псковской области сообщили о внедрении системы QR-кодов.

К посещению читальных залов Государственного архива региона и работе с документами допускаются только граждане, представившие QR-код, содержащий информацию о вакцинации или перенесенном заболевании.

Данная мера распространяется на все читальные залы архива без исключения. COVID-ограничения в Псковской области в инфографике смотрите здесь.