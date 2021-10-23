Псковичам рассказали, какой пункт вакцинации от COVID-19 не посещать в субботу

16:29, 23 октября 2021, ПАИ

В редакцию Псковского агентства информации поступило сообщение о том, что желающие не смогли привиться в пункте вакцинации в «Простории» из-за того, что в этот момент там тестировали на коронавирус переписчиков.

В региональном комитете по здравоохранению разъяснили, что задействованных в переписи псковичей тестируют по субботам в СРЦ «Простория», и рекомендовали пройти псковичам вакцинацию в других пунктах:

в ТЦ «Акваполис» – ежедневно с 10:00 до 15:00;

в ГМ «Империал» – ежедневно с 10:00 до 20:00 (пн. – сб.) и с 10:00 до 15:00 (вск.);

в ТЦ Fjord Plaza – ежедневно с 12:00 до 20:00;

в СК «Ледовый дворец» – ежедневно с 08:00 до 18:00;

в мобильном комплексе у «Магнита» на улице Труда, 37а – ежедневно с 10:00 до 14:00;

в ТЦ «Апельсин» (Великие Луки) – с 10:00 до 17:00 в будние дни (с 14:00 до 14:30 – перерыв) и с 11:00 до 14:00 в выходные;

в ТЦ «Рубин» (Великие Луки) – с 09:00 до 17:00 (для работающего населения – по предварительной записи).

В будние дни пункт вакцинации в «Простории» работает с 08:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 16:00.

Напомним, Всероссийская перепись населения проходит в Псковской области с 15 октября по 14 ноября. В этом году в масштабном статистическом мероприятии можно принять участие самостоятельно через сайт госуслуг либо дождавшись переписчика дома. Узнать его можно по уникальной накидке с логотипом Всероссийской переписи населения. Также у каждого переписчика будет официальное удостоверение.