Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам рассказали, какой пункт вакцинации от COVID-19 не посещать в субботу

Фото ПАИ

В редакцию Псковского агентства информации поступило сообщение о том, что желающие не смогли привиться в пункте вакцинации в «Простории» из-за того, что в этот момент там тестировали на коронавирус переписчиков.

В региональном комитете по здравоохранению разъяснили, что задействованных в переписи псковичей тестируют по субботам в СРЦ «Простория», и рекомендовали пройти псковичам вакцинацию в других пунктах:

в ТЦ «Акваполис» – ежедневно с 10:00 до 15:00;

в ГМ «Империал» – ежедневно с 10:00 до 20:00 (пн. – сб.) и с 10:00 до 15:00 (вск.);

в ТЦ Fjord Plaza – ежедневно с 12:00 до 20:00;

в СК «Ледовый дворец» – ежедневно с 08:00 до 18:00;

в мобильном комплексе у «Магнита» на улице Труда, 37а – ежедневно с 10:00 до 14:00;

в ТЦ «Апельсин» (Великие Луки) – с 10:00 до 17:00 в будние дни (с 14:00 до 14:30 – перерыв) и с 11:00 до 14:00 в выходные;

в ТЦ «Рубин» (Великие Луки) – с 09:00 до 17:00 (для работающего населения – по предварительной записи).

В будние дни пункт вакцинации в «Простории» работает с 08:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 16:00.

Напомним, Всероссийская перепись населения проходит в Псковской области с 15 октября по 14 ноября. В этом году в масштабном статистическом мероприятии можно принять участие самостоятельно через сайт госуслуг либо дождавшись переписчика дома. Узнать его можно по уникальной накидке с логотипом Всероссийской переписи населения. Также у каждого переписчика будет официальное удостоверение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

23 октября 2021

С 28 октября Большой театр будет пускать зрителей на спектакли только при наличии QR-кода
23 октября 2021

Пенсионный фонд рассказал, как будут выплачиваться пенсии в нерабочие дни
23 октября 2021

Мокрый снег ожидается в Псковской области 24 октября
23 октября 2021

«Псковская сводка», выпуск № 24
23 октября 2021

Псковичам рассказали, какой пункт вакцинации от COVID-19 не посещать в субботу
23 октября 2021

До 29 октября в Псковской области проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
23 октября 2021

Названы самые заражённые COVID-19 районы Псковской области
23 октября 2021

Михаил Ведерников: Динамика прививочной кампании продолжает расти

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...