С 28 октября Большой театр будет пускать зрителей на спектакли только при наличии QR-кода

18:47, 23 октября 2021, ПАИ

Государственный академический Большой театр с 28 октября будет пускать на спектакли только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса, сообщили в пресс-службе театра.

Помимо QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией, также необходимо будет предъявлять паспорт.

Несовершеннолетним QR-код не потребуется. В театре также отметили, что допуск на мероприятия будет осуществляться только при наличии индивидуального средства защиты органов дыхания.

При невозможности выполнить новые требования посетитель может обратиться с заявлением о возврате билета в кассу театра не позднее времени начала мероприятия.