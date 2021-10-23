Врач рассказал, почему тонометр может показывать неправильное давление

19:07, 23 октября 2021, ПАИ

При измерении давления тонометр будет показывать неправильные цифры, если слишком сильно затянуть манжету, сказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

В таком случае, отмечает врач, тонометр будет показывать давление больше, чем оно есть на самом деле.

Специалист рекомендовал надевать манжету так, чтобы ее край был на два-три сантиметра выше локтевого сустава. При этом трубка должна быть на внутренней стороне руки, а между манжетой и рукой должен помещаться палец.

Кроме того, медик подчеркнул, что руку нужно расположить так, чтобы она находилась на уровне сердца, в противном случае прибор также даст показатели выше, чем они есть.

Мясников добавил, что у здорового человека нормальные показатели артериального человека равны 119 на 79, а у тех, кто страдает хроническими заболеваниями, — 125-139 на 80.