Специалист посоветовал онкобольным вакцинироваться от COVID-19 через три месяца после агрессивной терапии

20:24, 23 октября 2021, ПАИ

Людям с онкологическими заболеваниями следует вакцинироваться от коронавируса либо за три месяца до начала агрессивной терапии, либо спустя три месяца после её проведения. Об этом заявил директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн радиостанции «Говорит Москва».

Он рассказал, что три месяца до и три месяца после агрессивного лечения пациенту нужно реабилитироваться.

Если пациент привит, хирурги смелее берутся за тяжёлые случаи, отметил онколог.

Специалист подчеркнул, что самая тяжёлая группа пациентов – это те, у которых оперируют, например, лёгкое или головной мозг и в этот период у них происходит заражение коронавирусной инфекцией. Тогда получается двойная нагрузка. Оперированные лёгкие не дышат. Выходить такого пациента сложно, отметил онколог. Если пациент привит, врачи смелее берут его на агрессивную хирургию, заключил эксперт.