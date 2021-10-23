В УМВД напомнили, когда необходимо переходить на зимнюю резину

21:00, 23 октября 2021, ПАИ

В пресс-службе Главного управления УМВД России по Псковской области рассказали, когда необходимо переходить на зимнюю резину.

В управлении отметили, что «переобувка» важна потому, что при понижении температуры резина, не предназначенная для эксплуатации в подобных условиях, теряет свои рабочие качества, интенсивно изнашивается и подвергает риску здоровье водителя и пассажиров, а также целостность автомобиля.

В пресс-службе подчеркнули, что переходить на зимние шины нужно тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять 5 градусов и ниже.

Дожидаться сильных морозов, выпадения снега и вообще полноценного наступления зимы не стоит.

В управлении также добавили, что опасность езды на летней резине заключается в том, что при наступлении холодного сезона летняя резина становится непригодной для эксплуатации: под воздействием низких температур летняя покрышка теряет сцепление с дорожным покрытием, поэтому значительно снижается тормозная и рулевая маневренность. Кроме того, по результатам независимых исследований показатель эффективности летних шин зимой на 60 % ниже, чем аналогичный показатель у правильно выбранных сезонных покрышек.