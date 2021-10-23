Глава платёжной системы Visa в России рассказал, как защитить свои сбережения от мошенников

21:24, 23 октября 2021, ПАИ

Обезопасить свои сбережения от мошенников просто: нельзя никому сообщать данные своей банковской карты, а также коды подтверждения из СМС. Об этом рассказал РИА Новости глава международной платёжной системы Visa в России Михаил Бернер.

Он сообщил, что необходимо следовать нескольким простым правилам, чтобы не стать жертвой мошенников: никогда и никому не передавать данные своей платёжной карты, ПИН-код и трёхзначный код на обратной стороне карты, коды подтверждения из СМС.

Специалист отметил, что в России один из самых низких уровней мошенничества с банковскими картами в мире. Связано это с большими инвестициями платёжных систем и банков в безопасность и технологии.