Противопожарный рейд прошел в поселке Идрица
Сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам провел профилактический рейд в поселке Идрица, сообщили в пресс-службе главного управления УМВД России по Псковской области.
В ходе мероприятия сотрудник провел беседы и инструктажи по пожарной безопасности с местными жителями. Граждане получили памятки и листовки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, по осуществлению необходимых действий при обнаружении пожара, предотвращению детской шалости с огнём, о мерах пожарной безопасности с газовым оборудованием, в осенне-летний период и памятки по действиям при получении сигналов гражданской обороны.
Населению также была разъяснена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе.
Кроме того, жителям напомнили номера экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара, о запрете сжигания сухой растительности на земельных участках.
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