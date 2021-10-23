Противопожарный рейд прошел в поселке Идрица

21:51, 23 октября 2021, ПАИ

Сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам провел профилактический рейд в поселке Идрица, сообщили в пресс-службе главного управления УМВД России по Псковской области.

В ходе мероприятия сотрудник провел беседы и инструктажи по пожарной безопасности с местными жителями. Граждане получили памятки и листовки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, по осуществлению необходимых действий при обнаружении пожара, предотвращению детской шалости с огнём, о мерах пожарной безопасности с газовым оборудованием, в осенне-летний период и памятки по действиям при получении сигналов гражданской обороны.

Населению также была разъяснена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе.

Кроме того, жителям напомнили номера экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара, о запрете сжигания сухой растительности на земельных участках.