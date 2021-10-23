В Санкт-Петербурге на неделю прекращается работа заведений общепита и организаций из сферы торговли
Работа заведений общепита и организаций из сферы торговли прекращается в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября, пишет ТАСС. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
Согласно документу с 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых); деятельность объектов розничной торговли.
Кроме того, приостанавливается деятельность салонов красоты, фитнес-центров, МФЦ и объектов розничной торговли, кроме аптек, заправок и продовольственных магазинов.
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В Санкт-Петербурге на неделю прекращается работа заведений общепита и организаций из сферы торговли
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