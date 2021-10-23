Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врач рассказал, как уменьшить смертность от рака толстой кишки

Популяционный скрининг поможет найти колоректальный рак и вылечить его на ранней стадии. Об этом заявил заведующий отделением онкоколопроктологии Московской городской онкологической больницы № 62, к. м. н. Илья Леонидович Черниковский, сообщили «Известия».

Колоректальный рак — это собирательное понятие, включающее опухоли различных отделов толстой и прямой кишки. По показателю смертности этот вид рака занимает второе место среди всех онкологических заболеваний.

Медики отметили, что рак выявляют на поздней стадии, поэтому смертность от него высокая.

Черниковский сообщил, что популяционный скрининг, направленный на раннее выявление и лечение колоректального рака, должен быть запущен по всей стране. Для этого необходимо решение, принятое на федеральном уровне, а также наличие во всех регионах квалифицированных врачей-эндоскопистов и оборудованных кабинетов. По мнению медика, современная медицина располагает всеми возможностями для успешной борьбы с этим заболеванием.

Специалисты считают, что людям группы риска необходимо регулярно проходить эндоскопическое исследование толстой кишки, позволяющее обнаружить воспалительные изменения и любые новообразования на самых ранних стадиях. Вероятность развития рака толстой кишки повышает наследственная предрасположенность.

Также к факторам риска относятся все хронические воспалительные заболевания кишечника и доброкачественные новообразования.

Эксперты отмечают, что для лечения этого вида рака применяется комплексный подход, включающий химиотерапию, лучевую, иммунную и таргетную терапию. План лечения подбирается специалистами индивидуально, исходя из каждого конкретного случая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

23 октября 2021

Кинолог рассказал, как занять домашнего питомца во время работы на дому
23 октября 2021

Политик развеял слухи об изменении правил доступа к мессенджерам

23 октября 2021

Олимпийский комитет России опубликовал список кандидатов для участия в зимних Играх в Пекине
23 октября 2021

Врач рассказал, как уменьшить смертность от рака толстой кишки
23 октября 2021

В Санкт-Петербурге на неделю прекращается работа заведений общепита и организаций из сферы торговли

23 октября 2021

Противопожарный рейд прошёл в посёлке Идрица
23 октября 2021

Глава платёжной системы Visa в России рассказал, как защитить свои сбережения от мошенников
23 октября 2021

В УМВД напомнили, когда необходимо переходить на зимнюю резину

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...