Врач рассказал, как уменьшить смертность от рака толстой кишки

22:10, 23 октября 2021, ПАИ

Популяционный скрининг поможет найти колоректальный рак и вылечить его на ранней стадии. Об этом заявил заведующий отделением онкоколопроктологии Московской городской онкологической больницы № 62, к. м. н. Илья Леонидович Черниковский, сообщили «Известия».

Колоректальный рак — это собирательное понятие, включающее опухоли различных отделов толстой и прямой кишки. По показателю смертности этот вид рака занимает второе место среди всех онкологических заболеваний.

Медики отметили, что рак выявляют на поздней стадии, поэтому смертность от него высокая.

Черниковский сообщил, что популяционный скрининг, направленный на раннее выявление и лечение колоректального рака, должен быть запущен по всей стране. Для этого необходимо решение, принятое на федеральном уровне, а также наличие во всех регионах квалифицированных врачей-эндоскопистов и оборудованных кабинетов. По мнению медика, современная медицина располагает всеми возможностями для успешной борьбы с этим заболеванием.

Специалисты считают, что людям группы риска необходимо регулярно проходить эндоскопическое исследование толстой кишки, позволяющее обнаружить воспалительные изменения и любые новообразования на самых ранних стадиях. Вероятность развития рака толстой кишки повышает наследственная предрасположенность.

Также к факторам риска относятся все хронические воспалительные заболевания кишечника и доброкачественные новообразования.

Эксперты отмечают, что для лечения этого вида рака применяется комплексный подход, включающий химиотерапию, лучевую, иммунную и таргетную терапию. План лечения подбирается специалистами индивидуально, исходя из каждого конкретного случая.