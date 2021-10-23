Политик развеял слухи об изменении правил доступа к мессенджерам

23:16, 23 октября 2021, ПАИ

Новые правила для использования сервисов обмена мгновенными сообщениями — это всего лишь поправки к уже существующему закону, и они не повлияют на работу приложений, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Парламентарий отметил, что операторы связи обязаны запрашивать подтверждение по номеру телефона и только после этого предоставлять услуги.

В октябре 2018 года правительство утвердило правила идентификации пользователей в мессенджерах. После указания пользователем своего номера телефона при регистрации приложение отправляет запрос оператору, и тот должен в течение 20 минут проверить, существует ли в его базе данных клиент с таким номером.

На основе полученного от оператора ответа мессенджер предоставляет пользователю услуги. После подтверждения информации оператор присваивает пользователю уникальный код идентификации и делает запись об использовании абонентом конкретного мессенджера.

Новое постановление, опубликованное 21 октября на официальном портале правовой информации, вступит в силу с первого марта следующего года. Документ заменяет собой постановление 2018 года. Новые правила повторяют уже существующие за исключением ряда формулировок.