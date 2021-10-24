День спецназа отмечается 24 октября

11:18, 24 октября 2021, ПАИ

День подразделений специального назначения (День спецназа) — профессиональный праздник военнослужащих формирований специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 24 октября, установлен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года, сообщает calend.ru.

Началом истории частей специального назначения в России принято считать создание в 1918 году частей особого назначения — ЧОН. Подчинялись они ВЧК и предназначались для борьбы с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории страны.

В дальнейшем спецчастями располагал в основном ВЧК (НКВД, МГБ, КГБ). 24 октября 1950 года военный министр СССР маршал Советского Союза А. М. Василевский издал директиву, предписывающую сформировать до 1 мая 1951 года 46 рот специального назначения со штатной численностью 120 человек. Другими словами, был создан армейский спецназ.

С течением времени структура и количественный состав армейского спецназа менялись не один раз, но суть его предназначения, в принципе, оставалась всегда одной и той же.

Сейчас подразделения специального назначения — это военизированные формирования ФСБ, МВД, Нацгвардии, МО, МЧС, Минюста и других федеральных органов государственной власти (отряды, группы, усиленные группы), имеющие собственные условные наименования — «Альфа», «Вымпел», 604-й центр специального назначения внутренних войск МВД РФ, созданный на базе отрядов «Витязь» и «Русь»), и другие.

Они предназначены для антитеррористических действий, розыска и задержания особо опасных и вооружённых преступников, ликвидации преступных групп, освобождения заложников и проведения других специальных операций.

В зависимости от ведомственной принадлежности эти формирования решают свои задачи: это разведка или контрразведка, диверсионная, антидиверсионная или антитеррористическая деятельность, поиск, захват или уничтожение террористов, освобождение заложников или спасательная операция, обеспечение общественной безопасности, охрана особо важных лиц или особо важных объектов и тому подобное.

Основной особенностью подразделений специального назначения является их относительно небольшой состав, отличная подготовка, внезапность, инициативность, быстрота, согласованность действий, умелое использование ударных и маневренных возможностей вооружения, военной техники, а также защитных свойств местности, времени суток, погодных условий.