Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День спецназа отмечается 24 октября

День подразделений специального назначения (День спецназа) — профессиональный праздник военнослужащих формирований специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 24 октября, установлен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года, сообщает calend.ru.

Началом истории частей специального назначения в России принято считать создание в 1918 году частей особого назначения — ЧОН. Подчинялись они ВЧК и предназначались для борьбы с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории страны.

В дальнейшем спецчастями располагал в основном ВЧК (НКВД, МГБ, КГБ). 24 октября 1950 года военный министр СССР маршал Советского Союза А. М. Василевский издал директиву, предписывающую сформировать до 1 мая 1951 года 46 рот специального назначения со штатной численностью 120 человек. Другими словами, был создан армейский спецназ.

С течением времени структура и количественный состав армейского спецназа менялись не один раз, но суть его предназначения, в принципе, оставалась всегда одной и той же.

Сейчас подразделения специального назначения — это военизированные формирования ФСБ, МВД, Нацгвардии, МО, МЧС, Минюста и других федеральных органов государственной власти (отряды, группы, усиленные группы), имеющие собственные условные наименования — «Альфа», «Вымпел», 604-й центр специального назначения внутренних войск МВД РФ, созданный на базе отрядов «Витязь» и «Русь»), и другие.

Они предназначены для антитеррористических действий, розыска и задержания особо опасных и вооружённых преступников, ликвидации преступных групп, освобождения заложников и проведения других специальных операций.

В зависимости от ведомственной принадлежности эти формирования решают свои задачи: это разведка или контрразведка, диверсионная, антидиверсионная или антитеррористическая деятельность, поиск, захват или уничтожение террористов, освобождение заложников или спасательная операция, обеспечение общественной безопасности, охрана особо важных лиц или особо важных объектов и тому подобное.

Основной особенностью подразделений специального назначения является их относительно небольшой состав, отличная подготовка, внезапность, инициативность, быстрота, согласованность действий, умелое использование ударных и маневренных возможностей вооружения, военной техники, а также защитных свойств местности, времени суток, погодных условий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

24 октября 2021

Основная линия электросети в Псковской области восстановлена
24 октября 2021

282 псковича заболели коронавирусом, четверо умерли
24 октября 2021

Туманности Улитка и Душа сфотографировал житель Пскова
23 октября 2021

Кинолог рассказал, как занять домашнего питомца во время работы на дому
23 октября 2021

Политик развеял слухи об изменении правил доступа к мессенджерам

23 октября 2021

Олимпийский комитет России опубликовал список кандидатов для участия в зимних Играх в Пекине
23 октября 2021

Врач рассказал, как уменьшить смертность от рака толстой кишки
23 октября 2021

В Санкт-Петербурге на неделю прекращается работа заведений общепита и организаций из сферы торговли


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...