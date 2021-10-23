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Культура

Выставка современного церковного искусства открылась в Пскове

Во Дворе Постникова в Пскове открылась выставка «АРТРУСТ – современное церковное искусство», на которой представлены работы творческого коллектива компании «АРТРУСТ»: проектировщиков, реставраторов, иконописцев, стенописцев – состава двух мастерских, расположенных в Санкт-Петербурге и Сергиев Посад. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника.

Совместная задача организаторов выставки – «Псково-Изборского объединенного музея-заповедника» и коллектива «АРТРУСТ» – "разбудить людей, побудить их мыслить творчески и широко, показать красоту традиционно русского искусства".

Представленные работы создавались для храмов и монастырей, музеев и частных заказчиков. Проектное направление представлено на выставке работами над такими известными объектами культурного наследия Псковской земли, как: Успенский пещерный храм, Анастасиевская часовня, могила А. С. Пушкина, церковь св. Варвары.

Большую часть выставки занимают икона и фреска. Источником вдохновения для иконописцев и стенописцев послужили традиции «золотого века» Древней Руси, иконопись и стенопись Москвы, Твери, Псковских и Новгородских земель. 

Выставка будет работать до 15 декабря во Дворе Постникова по адресу улица Олега Кошевого, 2. Время работы: среда - понедельник с 11:00 до 18:00. Касса - до 17:30. Дети до 16 лет могут побывать на выставке бесплатно.

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