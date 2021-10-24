До +4 градусов ожидается сегодня в Пскове
24 октября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Псковский гидрометцентр. В первой половине дня местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью без осадков, утром на севере области небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западных направлений, умеренный. Температура днём +1...+6 градусов.
В Пскове без осадков, утром небольшой дождь. Температура днём +2...+4. В Великих Луках в первой половине дня небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром без осадков. Температура днём +4...+6.
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