До +4 градусов ожидается сегодня в Пскове

10:23, 24 октября 2021, ПАИ

24 октября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Псковский гидрометцентр. В первой половине дня местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью без осадков, утром на севере области небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западных направлений, умеренный. Температура днём +1...+6 градусов.

В Пскове без осадков, утром небольшой дождь. Температура днём +2...+4. В Великих Луках в первой половине дня небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром без осадков. Температура днём +4...+6.