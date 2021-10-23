В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали магазинного вора

10:32, 24 октября 2021, ПАИ

23 октября в 19:33 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 53-летнего местного жителя, который пронёс через кассовый узел продукты питания, при этом не заплатив за них. Проводится проверка.

