Полиция Пскова ищет кандидатов на вакансии полицейского и полицейского-водителя ППС

11:39, 24 октября 2021, ПАИ

Полиция Пскова ищет кандидатов на вакансии полицейского и полицейского-водителя ППС, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приглашаются граждане в возрасте до 35 лет с образованием не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Заработная плата сотрудника – от 24 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск – от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдаётся лицам, отслужившим в Вооружённых силах Российской Федерации.

Обращаться по адресу Псков, улица Новгородская, д. 7, кабинет 32, телефоны – 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).