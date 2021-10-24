Михаил Ведерников сообщил о разрешении Минздрава на одновременную вакцинацию от гриппа и COVID-19

13:00, 24 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о разрешении Минздрава России на одновременную вакцинацию от гриппа и COVID-19.

«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа. Эффективность прививок в таком случае не снижается», – написал глава региона в своём Instagram.

Он также уточнил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской обласи привиты 198 тысяч 870 человек, 364 псковича сделали первую прививку 23 октября. Обоими компонентами привито уже 166 тысяч 196 человек, в том числе 117 псковичей сделали прививку вчера. Ревакцинировано 9 360 человек, 76 – 23 октября.

Израсходовано 79 % поступившей в регион вакцины.