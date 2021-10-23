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Культура

За ходом фестиваля «Мой Пушкин» можно будет следить на сайте Пушкинского заповедника

С 25 октября на официальной странице Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте» можно будет следить за событиями I Международного открытого творческого фестиваля «Мой Пушкин». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Проект вырос из всероссийского фестиваля с тем же именем, зародившегося в Псковской области более двадцати лет назад.

I Международный фестиваль «Мой Пушкин» приурочили к двухсотлетию со времени первых упоминаний имени поэта в зарубежной (европейской) прессе. Учредитель смотра талантов в возрасте от 10 до 25 лет —  комитет по образованию Псковской области. Основной организатор праздника — Псковский дом детства и юношества «Радуга». «Михайловское» по давней традиции принимает фестиваль на своей территории: много лет подобные слёты проводили в музейном комплексе в деревне Бугрово и на сцене заповедного научно-культурного центра и вот уже второй год подряд — в музейном интернет-пространстве.

Планируется, что в рамках Международного фестиваля «Мой Пушкин» выступит молодёжь из Австрии, Греции, Египта, Исландии, Италии, Латвии, Сирии, Словении, Чехии, Эстонии, других стран.

Церемонии торжественного открытия и закрытия фестиваля, конкурсные программы в номинациях «Художественное слово», «Театральная», «Вокал», «Иллюстрирование произведений А. С. Пушкина» можно будет увидеть и на сайте monpushkin.com.

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