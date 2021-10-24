С 25 октября в Псковской области прекратят действовать льготные проездные для школьников и студентов

14:27, 24 октября 2021, ПАИ

С 25 октября по 7 ноября будет приостановлено действие льготных проездных билетов учащихся и студентов, месячных абонементов транспортных карт школьников и студентов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Месячные абонементы транспортных карт школьников и студентов, льготные проездные билеты учащихся и студентов на октябрь будут действовать дополнительно с 8 до 14 ноября 2021 года.

Стоимость месячного абонемента на проезд по транспортной карте школьника, месячного проездного билета учащегося с 15 по 30 ноября 2021 года будет составлять 400 рублей. Стоимость месячного абонемента на проезд по транспортной карте студента, месячного проездного билета студента – 425 рублей.

Приобрести льготные абонементы на проезд школьников и студентов с 15 по 30 ноября можно с 10 по 20 ноября.