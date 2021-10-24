Параспортсмены из Псковской области завоевали медали всероссийских соревнований по настольному теннису

14:40, 24 октября 2021, ПАИ

Спортсмены Псковской области принимают участие во Всероссийских соревнованиях по настольному теннису, посвящённых памяти русского полководца Александра Невского, среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые проходят в Великом Новгороде. Команда Псковской области состоит из членов областной организации ВОИ и членов региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с ПОДА», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

По итогам первых двух дней соревнований у псковских спортсменов сразу несколько медалей.

Участница Паралимпийских игр, мастер спорта России Александра Васильева заняла первое место, в очередной раз подтвердив уровень своего мастерства. Дебютанты соревнований Оксана Рудакова и Дарья Матвеева завоевали в упорной борьбе серебряную и бронзовую медали.

Организатором соревнований, которые включены в единый календарный план Минспорта, является Всероссийское общество инвалидов.