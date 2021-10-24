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Спорт

Параспортсмены из Псковской области завоевали медали всероссийских соревнований по настольному теннису

Спортсмены Псковской области принимают участие во Всероссийских соревнованиях по настольному теннису, посвящённых памяти русского полководца Александра Невского, среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые проходят в Великом Новгороде. Команда Псковской области состоит из членов областной организации ВОИ и членов региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с ПОДА», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

По итогам первых двух дней соревнований у псковских спортсменов сразу несколько медалей.

Участница Паралимпийских игр, мастер спорта России Александра Васильева заняла первое место, в очередной раз подтвердив уровень своего мастерства. Дебютанты соревнований Оксана Рудакова и Дарья Матвеева завоевали в упорной борьбе серебряную и бронзовую медали.

Организатором соревнований, которые включены в единый календарный план Минспорта, является Всероссийское общество инвалидов.

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