Параспортсмены из Псковской области завоевали медали всероссийских соревнований по настольному теннису
Спортсмены Псковской области принимают участие во Всероссийских соревнованиях по настольному теннису, посвящённых памяти русского полководца Александра Невского, среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые проходят в Великом Новгороде. Команда Псковской области состоит из членов областной организации ВОИ и членов региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с ПОДА», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
По итогам первых двух дней соревнований у псковских спортсменов сразу несколько медалей.
Участница Паралимпийских игр, мастер спорта России Александра Васильева заняла первое место, в очередной раз подтвердив уровень своего мастерства. Дебютанты соревнований Оксана Рудакова и Дарья Матвеева завоевали в упорной борьбе серебряную и бронзовую медали.
Организатором соревнований, которые включены в единый календарный план Минспорта, является Всероссийское общество инвалидов.
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Параспортсмены из Псковской области завоевали медали всероссийских соревнований по настольному теннису
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