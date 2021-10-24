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Маршруты нескольких городских автобусов изменятся в Пскове

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на улице Максима Горького в Пскове изменятся маршруты нескольких автобусов. сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

25 октября с 9:30 до 18:30 автобусы городских автобусных маршрутов №2, 5, 8, 19, движущиеся от остановки «Центральная городская библиотека» в сторону остановки «Дамба», следуют со всеми остановками по ходу движения по улице Горького до улицы Розы Люксембург, далее направо по улице Розы Люксембург, по Народной до улицы Юбилейной далее налево по Юбилейной по маршруту.

Автобусы городских автобусных маршрутов №2 и №5, движущиеся от площади Победы в сторону дамбы следуют со всеми остановками по ходу движения по улице Юбилейной до пересечения с улицей Народной, далее направо по улице Народной.

Автобус маршрута №2 после улицц Народной следует по своему маршруту, автобус № 5 после улицы Народной продолжит движение по улице Розы Люксембург до улицы Максима Горького далее по маршруту.

На время ремонтно-восстановительных работ на улице Горького не действуют остановки «Областная больница», «Храм Александра Невского», «Дамба».

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