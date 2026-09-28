Опыт Псковской области представили на форуме объединённых культур

13:29, 28 сентября 2026, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в 12-м Международном форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге. Министр культуры региона Илианна Петрова и директор областного госархива Наталья Исакова представили опыт области на секции «Музейное пространство: современные технологии и ценностные ориентиры», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Форум объединил участников из более чем 70 стран. Его главной темой стали «Объединённые культуры – общие ценности».

Псковская область стала одним из первых субъектов России, где преступления нацистских оккупантов против мирного населения официально признали геноцидом советского народа. В регионе работает Центр по сохранению исторической памяти на базе Псковской областной библиотеки. Также создан Музей оккупации и геноцида населения Псковской области. С 2022 года его посетило свыше 25 тысяч человек.

В музее проводят экскурсии, выставки архивных документов, встречи и кинопоказы. Продолжается работа по наполнению сайта «Без срока давности. Псковская область» копиями документов и архивными материалами.

В планах – разработать первый в России национальный туристический маршрут по местам памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.