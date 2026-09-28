В MAX предупредили о мошенниках, заводящих долгие беседы ради денег

13:24, 28 сентября 2026, ПАИ

Центр безопасности MAX предупредил о схеме мошенничества, при которой злоумышленник сначала подолгу общается с жертвой в интернете. Сначала переписка кажется совершенно обычной: собеседник обсуждает работу, фильмы, планы и личные темы, вызывая доверие. Такое общение может длиться неделями, сообщилии эксперты в официальном канале центра на платформе MAX.

«Но в какой-то момент он начинает рассказывать, как хорошо зарабатывает на инвестициях, предлагает «проверенную площадку», просит помочь с переводом или прислать код», – говорится в сообщении.

В центре подчёркивают: резкий переход к теме денег, кодам или доступу к аккаунтам в общении с малознакомыми людьми – серьёзный повод насторожиться. Не стоит переходить по присланным ссылкам, переводить деньги и передавать коды или данные для входа. Лучше прекратить общение, даже если раньше ничто не вызывало подозрений.

Если подозрительный собеседник пишет в MAX, нужно открыть его профиль и нажать «Пожаловаться». Обращение получат специалисты центра безопасности и примут необходимые меры.