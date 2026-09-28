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Общество

Россиянам объяснили, как заставить управляйку убрать мусор после ремонта во дворе

Что делать, если во дворе не убрали придомовую территорию после летних работ или ремонта, объяснили в группе приложения «Госуслуги Дом» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Уборка и санитарная очистка придомового земельного участка от мусора, обрезок веток и стройматериалов входит в минимальный перечень работ по содержанию общего имущества, который управляющая организация (УО) обязана выполнять по договору управления.

Это касается и уборки территории после плановых летних работ, например покоса травы, обрезки деревьев, ремонта дорожек или фасада. Мусор, оставшийся после подрядчиков, тоже обязана вывезти управляйка, даже если работы выполняла сторонняя организация.

Изображение из группы приложения «Госуслуги Дом» в соцсети «ВКонтакте»

Что необходимо сделать для решения этого вопроса:

  • сфотографировать и зафиксировать состояние территории, дату и конкретные проблемные места;
  • подать заявку через приложение «Госуслуги Дом» или через мини-приложение в чат-боте в мессенджере MAX – описать проблему и приложить фото. Это официальное обращение с фиксацией статуса;
  • если реакции нет в установленный законом срок, стоит оформить коллективную заявку, и к ней смогут присоединиться соседи, а обращение получит больший вес;
  • при отсутствии реакции или ответа от УО необходимо обращаться в Государственную жилищную инспекцию. Сделать это можно из того же раздела «Заявки».

Скачать приложение «Госуслуги Дом» можно по ссылке vk.cc/cR4yK6.

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