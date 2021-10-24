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Чтобы «хорошо встретить Новый год», главный санитарный врач России призвала ограничить контакты сейчас

Анна Попова. Фото РИА Новости

Чтобы «хорошо встретить Новый год», главный санитарный врач России Анна Попова призвала ограничить контакты сейчас. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

«И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача - сократить количество контактов», - сказала она в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Попова также призвала использовать предстоящие нерабочие дни для того, чтобы привиться от коронавируса, и в этот период оставаться дома.

«Эти семь дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение [инфекции]. Другого нет. Третьего не будет, никто не спрячется ни дома, ни под столом, нигде. Это тот страх, от которого бежать внутрь себя и прятаться или считать, что тебя не тронет, - да никогда. Вирус на то и вирус - он пришел, он заразный, он опасный, и он непредсказуемый», - сказала Попова.

«Конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома», - подчеркнула глава ведомства.

Попова также отметила, что сейчас из-за роста заболеваемости риск заразиться намного выше. «У каждого из нас риск встретиться с вирусом гораздо выше. Вирусов популяций очень много, поэтому эти дни для того, чтобы снизить количество контактов, снизить количество возможных случаев заражения», - сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. 

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