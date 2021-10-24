Чтобы «хорошо встретить Новый год», главный санитарный врач России призвала ограничить контакты сейчас

16:01, 24 октября 2021, ПАИ

Чтобы «хорошо встретить Новый год», главный санитарный врач России Анна Попова призвала ограничить контакты сейчас. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

«И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача - сократить количество контактов», - сказала она в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Попова также призвала использовать предстоящие нерабочие дни для того, чтобы привиться от коронавируса, и в этот период оставаться дома.

«Эти семь дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение [инфекции]. Другого нет. Третьего не будет, никто не спрячется ни дома, ни под столом, нигде. Это тот страх, от которого бежать внутрь себя и прятаться или считать, что тебя не тронет, - да никогда. Вирус на то и вирус - он пришел, он заразный, он опасный, и он непредсказуемый», - сказала Попова.

«Конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома», - подчеркнула глава ведомства.

Попова также отметила, что сейчас из-за роста заболеваемости риск заразиться намного выше. «У каждого из нас риск встретиться с вирусом гораздо выше. Вирусов популяций очень много, поэтому эти дни для того, чтобы снизить количество контактов, снизить количество возможных случаев заражения», - сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно.