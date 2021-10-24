Врач рассказал, какая группа детей склонна к постковидному синдрому

18:10, 24 октября 2021, ПАИ

Почти каждый восьмой ребёнок (около 13 %) сталкивается с постковидным синдромом. Об этом сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Врач отметил, что это касается детей из групп риска, с избыточной массой тела и хроническими заболеваниями. По словам эксперта, такие дети болеют тяжело.

Около 13 % детей имеют постковидный синдром как у взрослых, отмечает Тимаков.