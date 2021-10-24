Российские спортсмены заняли пятую строчку в медальном зачёте ЧМ по спортивной гимнастике

18:26, 24 октября 2021, ПАИ

Сборная России по спортивной гимнастике заняла пятую строчку в итоговом медальном зачёте на прошедшем мировом первенстве, пишет ТАСС.

Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Первое место заняли представители Китая (5-1-2), второе — Японии (2-5-1), третье — Италии (1-2-1), четвёртое — США (1-1-3).

Золото для российской сборной принесла олимпийская чемпионка Игр в Токио 21-летняя Ангелина Мельникова. Спортсменка стала лучшей в личном многоборье. Золотая медаль мирового первенства стала для неё первой в карьере. Бронзу в упражнениях на кольцах принёс 20-летний Григорий Климентьев, для которого эта награда стала первой на чемпионатах мира.

Следующее мировое первенство состоится в 2022 году в британском Ливерпуле.

Соревнования проходили в японском Китакюсю с 18 по 24 октября.