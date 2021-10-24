Тренер по фейс-фитнесу назвала упражнения, способные улучшить осанку
Тренер по фейс-фитнесу Дарья Седунова в беседе с журналистами Пятого канала рассказала, что хорошая осанка способна улучшить внешний вид.
Эксперт отмечает, что учителя не уделяют необходимого внимания тому, как школьники сидят за партами и ходят. Специалист считает, что для улучшения осанки стоит делать специальные упражнения.
Так, встав с кровати утром, нужно упереться о дверной проём и повисеть несколько минут. Такое положение раскроет грудную клетку и поможет запомнить правильное положение тела: подбородок должен всегда держаться параллельно полу.
Для проверки осанки следует положить на макушку книгу. Если она держится, то спина ровная, если нет — есть над чем работать.
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