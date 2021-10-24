Врач-вирусолог назвал органы, которые чаще поражает коронавирусная инфекция

19:23, 24 октября 2021, ПАИ

Печень занимает третье место по частоте поражения при коронавирусной инфекции. Вирус также часто атакует легкие, эндотелий сосудов и кишечник, сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM».

Специалист отметил, что у коронавируса несколько «любимых» органов: легкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование. Кроме того, у него большое количество рецепторов в кишечнике и в печени. Печень находится на третьем месте по поражению при коронавирусной инфекции у взрослых, у детей – кишечник. Там сбиваются полностью все процессы, нарушается состояние микробиоты, что влияет на иммунитет.

Также врач сообщил, что имеются данные, согласно которым вирус действует, как корь, которая стирает около 20-30% нашего иммунитета. Из-за этого после коронавирусной инфекции человек начинает часто болеть, цепляет новые инфекции, обостряются герпетические заболевания.