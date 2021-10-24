Директор NASA сообщил, что пилоты зафиксировали неопознанный объект

19:40, 24 октября 2021, ПАИ

Директор NASA Билл Нельсон допустил возможность существования инопланетян, сообщили «Известия».

«Я разговаривал с пилотами, и они знают, что что-то видели, и их радары зафиксировали это. И они не знают, что это такое. И мы не знаем, что это. Мы надеемся, что здесь, на Земле, нет такого противника, у которого есть такая технология», — сказал он во время диалога в прямом эфире, организованного директором Центра политики Университета Вирджинии Ларри Сабато.

Директор NASA подчеркнул, что другая разумная жизнь может существовать еще где-то в нашей или в другой Вселенной.

Он отметил, что нельзя говорить о том, что Земля — единственное место обитания формы жизни, цивилизованной и организованной, как наша.