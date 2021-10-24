О причинах возникновения алкоголизма рассказал специалист
Доктор медицинских наук Юрий Сиволап в интервью радиостанции «Говорит Москва» перечислил причины возникновения алкоголизма.
В первую очередь специалист отметил наследственность. Если в роду есть больные алкоголизмом, то человек по набору своих хромосом уже в группе риска, считает эксперт.
Он подчеркнул: если у человека по обеим родительским линиям есть люди сильно пьющие, то он практически обречен на собственную алкогольную зависимость в том случае, если он станет выпивать – он может очень быстро втянуться.
Особую группу риска составляют люди, у которых есть депрессия или тревога, любые психические расстройства. Любое социальное неблагополучие, любые неблагоприятные внешние воздействия тоже способствуют тому, чтобы люди начали выпивать, рассказал Сиволап.
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