Отделение ПФР по Псковской области и региональный омбудсмен заключили Соглашение о взаимодействии

20:38, 24 октября 2021, ПАИ

Управляющий Отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова и Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов подписали соглашение о взаимодействии, сообщили на официальном сайте регионального омбудсмена.

Сотрудничество будет касаться вопроса соблюдения прав граждан в области пенсионного обеспечения. Соглашение призвано обеспечить гарантию государственной защиты, соблюдения и уважения прав граждан, активного взаимодействия по вопросам восстановления прав жителей региона, совместного рассмотрения обращений по вопросам пенсионного и социального обеспечения.

Наталья Мельникова и Дмитрий Шахов обсудили последние изменения в пенсионном законодательстве, социальные выплаты, реализуемые Пенсионным фондом по указам Президента, а также постепенный переход по назначению пенсий, пособий и различных социальных выплат в режим «одного окна».

Кроме того, участники встречи обсудили дальнейшие планы работы: совместное рассмотрение обращений жителей региона, проведение приёмов граждан, организация круглых столов, семинаров и иных мероприятий, способствующих развитию взаимодействия.

Заключенное соглашение стало логичным продолжением многолетней совместной работы по защите интересов граждан в сфере пенсионного и социального обеспечения.