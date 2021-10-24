Кормящим матерям разрешили вакцинацию «Спутником V»

21:02, 24 октября 2021, ПАИ

Период грудного вскармливания исключен из перечня противопоказаний для вакцинации от новой коронавирусной инфекции «Спутником V», сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В инструкции к препарату говорится, что клинические исследования по применению препарата «Гам-ковид-вак» у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации.

Ранее в инструкции было указано, что в период грудного вскармливания вакцинация «Спутником V» противопоказана.