Россиянам объяснили, как подать заявление на оформление визы США

21:23, 24 октября 2021, ПАИ

Россияне могут подать заявления на неиммиграционные визы США в любых странах, рассказал пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц, сообщили «РИА Новости».

Специалист отметил, что граждане РФ могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Это продолжается уже довольно продолжительное время.

Ранее в этот день в Госдепе заявили, что россияне могут подать заявление на американскую визу в Варшаве. При этом граждан РФ определили как «бездомные нации». Обычно такое определение относится к категории заявителей, в странах которых консульского представительства США нет, или к государствам с нестабильной политической ситуацией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такое решение Госдепа адом и садизмом. Она сообщила, что речь идет не только о сокращении туризма и культурных обменов – это «удар по семьям и родственникам», тем связям, которые образуют «живую ткань отношений между странами и населяющими их народами».