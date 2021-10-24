Великолучанин приговорён к 80 часам обязательных работ за кражу телефона

21:42, 24 октября 2021, ПАИ

Мировым судом города Великие Луки осуждён 49-летний мужчина, совершивший кражу мобильного телефона, принадлежащего его знакомому, сообщили в прокуратуре города.

В конце мая 2021 года великолучанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял со стола сотовый телефон своего знакомого и спрятал гаджет в тумбочку шкафа.

Материальный ущерб потерпевшему составил 16 400 рублей.

Приговором мирового суда города Великие Луки мужчина признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 80 часов.

Приговор суда вступил в законную силу.