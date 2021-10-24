Великолучанин приговорён к 80 часам обязательных работ за кражу телефона
Мировым судом города Великие Луки осуждён 49-летний мужчина, совершивший кражу мобильного телефона, принадлежащего его знакомому, сообщили в прокуратуре города.
В конце мая 2021 года великолучанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял со стола сотовый телефон своего знакомого и спрятал гаджет в тумбочку шкафа.
Материальный ущерб потерпевшему составил 16 400 рублей.
Приговором мирового суда города Великие Луки мужчина признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 80 часов.
Приговор суда вступил в законную силу.
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