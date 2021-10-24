Россиянам без документов о вакцинации при госпитализации будут делать экспресс-тесты на коронавирус

23:19, 24 октября 2021, ПАИ

Россиянам без документов о вакцинации или перенесённом ковиде при госпитализации в федеральные медицинские учреждения в период нерабочих дней будут делать экспресс-тесты на коронавирус, пишет ТАСС.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, федеральным медучреждениям поручено обеспечить «проведение совершеннолетним гражданам, поступившим в организацию по экстренным и неотложным показаниям, в том числе доставленным бригадами скорой медицинской помощи, не имеющим документов в виде QR-кода или бумажного варианта, подтверждающих факт вакцинации, перенесённого заболевания, или отрицательного ПЦР-теста на ковид, экспресс-тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции с последующим подтверждением результата путём проведения ПЦР-исследования».

В больницы людей будут пускать только при предъявлении QR-кода или бумажного документа о вакцинации, перенесённом заболевании или отрицательном тесте на ковид.