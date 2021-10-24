Врач-диетолог рассказал, какие продукты помогут снизить уровень «плохого» холестерина в крови

23:39, 24 октября 2021, ПАИ

Врач-диетолог Алексей Ковальков на YouTube-канале рассказал, какие продукты помогут снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

Он посоветовал употреблять достаточное количество белка и клетчатки. Кроме того, специалист отметил, что полезны также пектины, которые образуются в переспелых яблоках.

Диетолог сообщил, что тёмные пятна на яблоках можно срезать, добавлять в банку, замораживать и потом употреблять в пищу.

По мнению врача, быстрые углеводы нужно заменить на сложные. Он уточнил, что количество углеводов не должно превышать 110-115 г в сутки.