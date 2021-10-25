День таможенника РФ отмечается 25 октября

07:00, 25 октября 2021, ПАИ

День таможенника Российской Федерации отмечается 25 октября, сообщает calend.ru.

Именно в этот день в 1653 году в стране впервые появился Единый таможенный устав в соответствии с Указом царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских». Документ закрепил права и обязанности таможенников (мытчиков) по контролю над перемещением товаров.С этого момента таможня стала государственной службой, занимающейся защитой экономических интересов страны.

25 октября 1991 года по Указу президента России был образован Государственный таможенный комитет Российской Федерации. Российская таможенная служба – одна из крупнейших в мире, в системе работают около 70 тысяч человек. Созданы 8 региональных таможенных управлений, 3 специализированных управления. В структуре таможни также действует Российская таможенная академия — один из региональных учебных центров Всемирной таможенной организации.

Напомним, что 26 января отмечается Международный день таможенника.

Подробнее о Псковской таможне читайте здесь.